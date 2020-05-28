2020-05-28T16:21:41+03:00
Общество

Школьница из орловской глубинки участвует во всероссийском конкурсе "Полицейский дядя Степа"

Поддержать Леру Синельникову в творческом состязании можно онлайн
Ольга СУПОНЕВА
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Такую куклу своими руками связала школьница из орловской глубинкиТакую куклу своими руками связала школьница из орловской глубинки
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В России продолжается ежегодный детский конкурс МВД "Полицейский дядя Степа". Школьница из орловской глубинки принимает участие во Всероссийском этапе творческого состязания, поддержать нашу юную землячку можно онлайн.

Ребята из разных уголков страны представили свои работы. Все они через призму творчества рассказывают о полиции России, такой, какой видят ее дети. 11-летняя орловчанка Валерия Синельникова из Шаблыкинского района связала крючком куклу-инспектора ДПС.

- По условиям голосования из представленных работ предлагается выбрать поделку, которая, по мнению интернет-пользователей, является наиболее интересной и содержательной. Затем необходимо нажать на ее фото, авторизоваться через одну из предложенных социальных сетей и подтвердить свой голос, - поясняет ход голосования пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Проголосовать за работу Леры можно онлайн до 31 мая

Проголосовать за работу Леры можно онлайн до 31 мая

Проголосовать можно до 18:00 31 мая.

Поддержим юную орловскую рукодельницу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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