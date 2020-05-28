2020-05-28T15:18:53+03:00
Происшествия

В Ливенском районе утонул мужчина

Водолазы несколько дней обследовали акваторию пруда в поисках тела погибшего
Ольга СУПОНЕВА
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У водолазов ушло несколько дней на поискиУ водолазов ушло несколько дней на поискиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Ливенском районе Орловской области утонул мужчина. Несколько дней водолазы искали тело погибшего, сегодня им удалось его поднять.

ЧП случилось еще 22 мая. Тогда за помощью к спасателям обратились полицейские: поступила заявка о выделении водолазов для поиска утонувшего в пруду человека. Речь идет о водоеме, расположенном близ села Остров.

Обследование акватории пруда было затруднено, все дно водоема засыпано запчастями от сельскохозяйственной техники.

- Водолазами было проведено более 30 погружений. Общая площадь обследованной акватории водоема составила более 90 тысяч квадратных метров,- пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сегодня утром 35-летнего утопленника достали из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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