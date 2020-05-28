В Орле обсудят строительство дороги от Болховского микрорайона до Наугорки

28 Май 2020 2020-05-28T15:05:32+03:00

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В Орле состоятся публичные слушания, предметом обсуждения на которых станет строительство дороги, призванной соединить два молодых городских района . Речь идет о шоссе от Болховского микрорайона до Наугорского.

Публичные слушания, согласно опубликованной информации на официальном сайте городской администрации, запланированы на 18 июня.

Дорога длиной чуть более двух километров, по планам, будет строиться от Болховского шоссе до улицы Приборостроительной. Большая часть ее, согласно проекту, пройдет по деревне Жилина Орловского района, меньшая - по территории города Орла.

Публичные слушания запланированы на 17.00 18 июня 2020 года. Место - большой зал администрации Орла (Пролетарская гора, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU