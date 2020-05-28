2020-05-28T13:42:00+03:00
Общество

В Орле начался снос "карточного домика"

Почти три года полуразрушенное здание на набережной Дубровинского ждало своего часа [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле наконец стартовал снос "карточного домика". Дом №68 на набережной Дубровинского почти три года - многострадальный, полуразрушенный - ждал своего часа в самом центре города.

Сейчас на месте работает специальная техника, территория оцеплена. Видеозаписью поделился мэр Орла Василий Новиков на своей страничке в фейсбук.

Если возвращаться к печальной истории старого дома, то напомним: ЧП случилось в августе 2017-го. Сперва у дома "поползла" стена, сыпались кирпичи. Жильцов, к счастью, успели вовремя расселить. И аккурат когда люди покинули свои квартиры, целый подъезд обрушился. Дальше - поиск причин и виноватых в случившемся, суды с жильцами,недовольными предложенными вариантами компенсации...Затянулось все почти на три года.

Снос откладывался, переносился. И вот начался сегодня.

- Друзья! Спешу поделиться замечательной новостью. Начали сносить дом по набережной Дубровинского, 68, - написал мэр у себя в соцсетях.

Снос "карточного домика" в Орле.видео: Василий Новиков, facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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