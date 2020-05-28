2020-05-28T12:45:05+03:00
Политика

Губернатор Орловской области заработал за год 3 миллиона рублей

Андрей Клычков отчитался о доходах за 2019-й
Ольга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОАндрей Клычков. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Губернатор Орловской области представил декларацию о доходах за 2019 год. Согласно данным, опубликованным на сайте областного правительства, Андрей Клычков заработал за прошлый год более 3 миллионов рублей.

А точнее - 3 миллиона 71 тысячу рублей. Это не намного больше, чем за предыдущий период, примерно на 200 тысяч.

Задекларировал Клычков и собственность: легковое авто "Луаз", а также мотоцикл марки Ducati.

Супруга главы Орловщины Валерия Клычкова не работает, а занимается детьми. Доход ее за год, как и в предыдущий период, составил 18 копеек. Также у нее в собственности четверть квартиры площадью 54,4 квадрата.

Недвижимости, судя по декларации, у Клычковых нет. В пользовании семьи находится квартира площадью 386,6 квадратных метров (служебное жилье).

ИСТОЧНИК KP.RU

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