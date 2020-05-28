2020-05-28T11:37:04+03:00
Общество

Отделы соцзащиты в Орловской области возобновят прием в своих офисах

Правда, перед посещением нужно записаться
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области отделы областного центра социальной защиты возобновят прием в офисах. Перед посещением, правда, нужно будет записаться.

Информацию о возврате к прежнему рабочему ритму сообщил оперативный штаб региона. Свои двери для посетителей центры соцзащиты районов области откроют с 1 июня 2020 года.

Публикуем контактные данные филиалов центра в муниципальных образованиях:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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