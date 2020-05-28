Отделы соцзащиты в Орловской области возобновят прием в своих офисах

28 Май 2020 2020-05-28T11:37:04+03:00

Правда, перед посещением нужно записаться

Изменить размер текста: A A

В Орловской области отделы областного центра социальной защиты возобновят прием в офисах. Перед посещением, правда, нужно будет записаться.

Информацию о возврате к прежнему рабочему ритму сообщил оперативный штаб региона. Свои двери для посетителей центры соцзащиты районов области откроют с 1 июня 2020 года.

Публикуем контактные данные филиалов центра в муниципальных образованиях:

.

ИСТОЧНИК KP.RU