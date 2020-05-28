Отделы соцзащиты в Орловской области возобновят прием в своих офисах
Правда, перед посещением нужно записаться
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В Орловской области отделы областного центра социальной защиты возобновят прием в офисах. Перед посещением, правда, нужно будет записаться.
Информацию о возврате к прежнему рабочему ритму сообщил оперативный штаб региона. Свои двери для посетителей центры соцзащиты районов области откроют с 1 июня 2020 года.
Публикуем контактные данные филиалов центра в муниципальных образованиях:
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ИСТОЧНИК KP.RU