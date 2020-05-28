Последние звонки для выпускников Орла прозвенят онлайн
Со школой ребята простятся 28 и 29 мая
Последние звонки для орловских выпускников прозвенят онлайнФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Последние звонки для выпускников Орла прозвенят онлайн. Со школой вчерашние ученики простятся 28 и 29 мая.
Провести классические линейки не позволяет ситуация с коронавирусом. Поэтому пришлось переносить праздник в онлайн-пространство. К ребятам обратятся с напутствием учителя и руководители города. Также юноши и девушки посмотрят ролики-воспоминания и клипы о школьной жизни.
- В 2020 году учёбу в 43-х школах, лицеях и гимназиях областного центра завершат 3 089 девятиклассников и 1 600 одиннадцатиклассников, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU