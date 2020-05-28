2020-05-28T10:26:55+03:00
Недвижимость

Жители Орла останутся без горячей воды с 1 июня на две недели

Речь идет об абонентах, которые снабжаются ресурсом от ТЭЦ
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцы на две недели останутся без горячей водыОрловцы на две недели останутся без горячей водыФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жители Орла с 1 июня на две недели останутся без горячей воды. Ресурс отключат на время абонентам, которые снабжаются ресурсом от Орловской ТЭЦ.

Временные неудобства связаны с гидравлическими испытаниями и ремонтом магистральных тепловых сетей. Без горячей воды останутся жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского района (участок от Красного моста до Черкасской улицы).

- Гидравлические испытания - обязательное мероприятие летней ремонтной кампании, которое позволяет нам своевременно выявить и устранить места повреждений трубопроводов, - пояснил управляющий директор Орловского филиала "Квадры" Сергей Филатов.

Стоит отметить, что во время испытаний могут забить "фонтаны" из-под земли. Орловцам настоятельно рекомендуют не подходить к траншеям, а в случае обнаружения утечки звонить в ПАО "Квадра": 55-29-74.

Полный список абонентов, попадающих в зону отключения, есть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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