Жители Орла останутся без горячей воды с 1 июня на две недели
Жители Орла с 1 июня на две недели останутся без горячей воды. Ресурс отключат на время абонентам, которые снабжаются ресурсом от Орловской ТЭЦ.
Временные неудобства связаны с гидравлическими испытаниями и ремонтом магистральных тепловых сетей. Без горячей воды останутся жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского района (участок от Красного моста до Черкасской улицы).
- Гидравлические испытания - обязательное мероприятие летней ремонтной кампании, которое позволяет нам своевременно выявить и устранить места повреждений трубопроводов, - пояснил управляющий директор Орловского филиала "Квадры" Сергей Филатов.
Стоит отметить, что во время испытаний могут забить "фонтаны" из-под земли. Орловцам настоятельно рекомендуют не подходить к траншеям, а в случае обнаружения утечки звонить в ПАО "Квадра": 55-29-74.
Полный список абонентов, попадающих в зону отключения, есть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»