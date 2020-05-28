В Орле горела пятиэтажка на Игнатова

28 Май 2020 2020-05-28T09:54:10+03:00

Пожарные спасли несколько человек Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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В пятиэтажном доме в Советском районе Орла разбушевался пожар. ЧП случилось накануне, 27 мая, в одной их хрущевок по улице Игнатова.

Сигнал о пожаре на телефон службы спасения поступил утром среды, в начале десятого. Подъезд сильно задымило, жильцов (12 человек) пришлось эвакуировать. Шестерых человек пожарные вызволили из дымового плена: троих взрослых и троих детей, им пришлось использовать средства защиты дыхания.

В итоге очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован.

- В результате пожара в подвальном помещении между двумя подъездами выгорел мусор. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших и жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU