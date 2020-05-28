В Орле горела пятиэтажка на Игнатова
В пятиэтажном доме в Советском районе Орла разбушевался пожар. ЧП случилось накануне, 27 мая, в одной их хрущевок по улице Игнатова.
Сигнал о пожаре на телефон службы спасения поступил утром среды, в начале десятого. Подъезд сильно задымило, жильцов (12 человек) пришлось эвакуировать. Шестерых человек пожарные вызволили из дымового плена: троих взрослых и троих детей, им пришлось использовать средства защиты дыхания.
В итоге очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован.
- В результате пожара в подвальном помещении между двумя подъездами выгорел мусор. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших и жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU
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