2020-05-28T09:29:58+03:00
Общество

На улицах Орла дорожники продолжают нанесение разметки

По информации УКХ, выполнено больше половины от запланированного объема работы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле продолжается сезонное нанесение дорожной разметки на городских улицах. По информации УКХ, больше половины от запланированного объема работы уже выполнено.

Нанесением разметки рабочие занимаются во всех районах областного центра: "рисуют" осевую разметку, пешеходные переходы. Также в порядок приводят дорожные ограждения: моют, красят.

- С начала этой недели осевую разметку уже нанесли на улицах Васильевской, Мостовой и Генерала Родина. 27 мая четыре бригады разметили пешеходные переходы на улицах Генерала Родина, Мостовой и Раздольной, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла, со ссылкой на Управление коммунальным хозяйством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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