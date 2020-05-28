На улицах Орла дорожники продолжают нанесение разметки
В Орле продолжается сезонное нанесение дорожной разметки на городских улицах. По информации УКХ, больше половины от запланированного объема работы уже выполнено.
Нанесением разметки рабочие занимаются во всех районах областного центра: "рисуют" осевую разметку, пешеходные переходы. Также в порядок приводят дорожные ограждения: моют, красят.
- С начала этой недели осевую разметку уже нанесли на улицах Васильевской, Мостовой и Генерала Родина. 27 мая четыре бригады разметили пешеходные переходы на улицах Генерала Родина, Мостовой и Раздольной, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла, со ссылкой на Управление коммунальным хозяйством.
ИСТОЧНИК KP.RU
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