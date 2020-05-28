На орловской дороге в ДТП погиб пожилой водитель "ВАЗа"

28 Май 2020 2020-05-28T09:14:38+03:00

Всего за сутки на дорогах области было зафиксировано 12 ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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В Орловской области накануне, 27 мая, пожилой мужчина погиб а ДТП. Его легковой "ВАЗ" очутился в кювете.

Все случилось примерно в половине пятого часа вечера. 74-летний водитель за рулем "Десятки" ехал со стороны Ливны в сторону поселка Верховье по дороге "Ливны-Русский Брод-Верховье"

- На 14 километре он не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах области было зафиксировано 12 ДТП. В других авариях обошлось без пострадавших и жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU