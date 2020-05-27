На двух улицах Орла ограничат проезд до конца лета

27 Май 2020 2020-05-27T18:42:24+03:00

На Старо-Московской и Герцена будут вестись ремонтные работы

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В Орле еще на двух улицах будет временно ограничено движение. Причина неудобств для автолюбителей - ремонт дороги и благоустройство сквера.

Речь идет об улицах Старо-Московской и Герцена.

На Старо-Московской с 28 мая по 31 августа 2020 года будут действовать ограничения. Здесь дорожники в этот период будут приводить в порядок полотно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

А на улице Герцена временное ограничение введут с 28 мая и по 28 августа. Причина - благоустройство сквера у завода "Стекломаш".

- Будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Герцена на участке от дома №2 по пересечения с улицей Советской, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Водителям стоит быть бдительными на указанных участках и заранее планировать свой маршрут с учетом дорожных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU