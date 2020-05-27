На двух улицах Орла ограничат проезд до конца лета
В Орле еще на двух улицах будет временно ограничено движение. Причина неудобств для автолюбителей - ремонт дороги и благоустройство сквера.
Речь идет об улицах Старо-Московской и Герцена.
На Старо-Московской с 28 мая по 31 августа 2020 года будут действовать ограничения. Здесь дорожники в этот период будут приводить в порядок полотно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
А на улице Герцена временное ограничение введут с 28 мая и по 28 августа. Причина - благоустройство сквера у завода "Стекломаш".
- Будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Герцена на участке от дома №2 по пересечения с улицей Советской, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.
Водителям стоит быть бдительными на указанных участках и заранее планировать свой маршрут с учетом дорожных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU