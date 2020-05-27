2020-05-27T16:26:44+03:00
Общество

В Орле продезинфицировали Автовокзал

Санитарную обработку провели спасатели
Ольга СУПОНЕВА
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Автовокзал Орла обработалиАвтовокзал Орла обработалиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле продезинфицировали помещения и территорию Автовокзала. Санитарную обработку от коронавируса провели спасатели.

Дезинфекция продолжится и в самом Орле, и в районах региона Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Дезинфекция продолжится и в самом Орле, и в районах регионаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Работу провели накануне специалисты службы радиационной и химической защиты. Обеззараживающими средствами обработали залы ожидания и служебные помещения, лестницы и перила, входы-выходы, платформы, места общего пользования. Всего - больше 9,5 тысяч квадратных метров.

Работу провели накануне специалисты службы радиационной и химической защиты. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Работу провели накануне специалисты службы радиационной и химической защиты.Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Работы по санитарной обработке объектов на территории Орловской области продолжаются, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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