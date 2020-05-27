В Орле продезинфицировали Автовокзал
В Орле продезинфицировали помещения и территорию Автовокзала. Санитарную обработку от коронавируса провели спасатели.
Дезинфекция продолжится и в самом Орле, и в районах регионаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Работу провели накануне специалисты службы радиационной и химической защиты. Обеззараживающими средствами обработали залы ожидания и служебные помещения, лестницы и перила, входы-выходы, платформы, места общего пользования. Всего - больше 9,5 тысяч квадратных метров.
Работу провели накануне специалисты службы радиационной и химической защиты.Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
- Работы по санитарной обработке объектов на территории Орловской области продолжаются, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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