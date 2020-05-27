Цветы от силовиков: в Орле 87-летнюю библиотекаря поздравили с профессиональным праздником

27 Май 2020 2020-05-27T15:19:02+03:00

Для Галины Котовой этот профессиональный праздник уже 64 по счету!

Галина Котова находится на самоизоляции, но в День библиотек не осталась без внимания

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Во всем мире 27 мая отмечается День библиотек. В этом году книжные обители не распахнули свои двери для всех желающих и не устроили традиционных праздников - все пандемия. Однако сотрудники не остались без поздравлений. Порадовали 87-летнюю библиотекаря, орловчанку Галину Котову росгвардейцы, нагрянув к ней с цветами и подарками.

Еще в 1956 году Галина Дмитриевна начала работать с книгами, после окончания профильного вуза. Тогда она пришла на работу в библиотеку войсковой части, где своими руками создавала литературный фонд: русская, зарубежная литература, много классики. Сейчас, уже пожилая, но трепетно относящаяся к своему делу женщина заведует книжным фондом в силовом ведомстве. В этом году профессиональный праздник стал для нее уже 64 по счету.

Главным подарком, по словам женщины, станет возможность вернуться к работе

Без внимания Галину Дмитриевну не оставили. Правда встречу пришлось проводить с учетом всех правил и нынешних реалий: защитные маски, социальная дистанция. 87-летнюю орловчанку гости порадовали, разбавив будни самоизоляции.

- Для нас Галина Дмитриевна является не просто заведующей библиотекой, но особым человеком, хранительницей истории нашего Управления, - поделился с "Комсомолкой" капитан Сергей Захаров, начальник пресс-службы регуправления Росгвардии.

Сама женщина отмечает, что главным подарком для нее станет возможность вернуться к любимой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU