Ремонт здания для библиотеки Пушкина в Орле планируют завершить к июлю

27 Май 2020 2020-05-27T14:36:11+03:00

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Ремонт здания для библиотеки Пушкина в Орле планируют завершить к июню. Скоро "пушкинка" переедет в новый дом.

Проект новой библиотеки. Фото: orel-adm.ru

Как уже рассказывала "КП", городская библиотека преобразится благодаря выигранному гранту в 10 миллионов рублей. Пока что рабочие проводят ремонт: предстоит установить окна, двери, оборудовать вентиляцию, сигнализацию, провести косметические работы в здании дома №65 по Комсомольской.

Проект новой библиотеки. Фото: orel-adm.ru

После ремонтных работ начнется обустройство интерьера, а также будет укомплектован сам библиотечный фонд.

Проект новой библиотеки. Фото: orel-adm.ru

- На выделенные средства будет закуплено около 2,5 тысяч книг и периодических изданий, оформлен доступ в ряд электронных библиотечных систем. Выходить в онлайн-режим посетители Пушкинки смогут прямо из библиотеки. Еще одной новинкой станет станция автоматической книговыдачи, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

По планам, торжественное открытие состоится 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU