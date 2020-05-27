Несколько сотен покусанных клещами орловцев обратились в больницы

27 Май 2020 2020-05-27T12:37:34+03:00

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Жители Орловской области продолжают обращаться в больницы после того, как к ним присасываются клещи. За медицинской помощью к врачам пришли 332 пострадавших от кровососущих насекомых, в том числе зараженных.

Дело в том, что в регионе активничают клещи инфицированные боррелиями. Есть и насекомые, зараженные другими опасными инфекциями: клещевым энцефалитом, крымской геморрогической лихорадкой и другими. Среди трех сотен обратившихся в больницы орловцев 177 детей. В региональном Роспотребнадзоре, при этом, отмечают: количество обращений за медицинской помощью на треть ниже, чем за такой же период прошлого года. Возможно, это связано с режимом самоизоляции.

= В рамках проведения мониторинга инфицированности клещей возбудителями инфекционных заболеваний в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» исследовано 332 клеща, снятых с людей. Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 19,2% от числа исследованных (за аналогичный период 2019 года - 19,4%), - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU