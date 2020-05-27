В Орле грабитель напал на женщину в подъезде

27 Май 2020 2020-05-27T11:42:44+03:00

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В Орле на женщину в подъезде многоэтажки напал грабитель. Добычей рецидивиста стали 900 рублей и мобильник.

Все случилось в Северном районе города. Женщина заходила вечером в дом, было около 19 часов. Тут на нее напал незнакомец, он отнял то, что было у нее с собой ценного: немного денег и телефон. Оправившись от шока после случившегося, жертва грабителя пошла в полицию писать заявление. Найти нападавшего оперативникам удалось. Как оказалось, на преступление пошел ранее судимый 39-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

- Так, злоумышленник заметил гражданку в магазине и проследовал за ней. Когда женщина открыла дверь подъезда он втолкнул ее внутрь и похитил деньги и имущество. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Всего же с начала года на территории областного центра произошло больше 40 грабежей.

Полицейские напоминают: чтобы не стать жертвой уличного грабежа, не стоит демонстрировать ваши деньги или другие ценности в общественных местах, не входить в лифты или подъезды с незнакомцами, не внушающими доверия, не выставлять напоказ драгоценности. Если же грабитель напал на вас - ни в коем случае не сопротивляйтесь, запомните его приметы. А после незамедлительно обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU