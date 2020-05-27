Московские автобусы начали обкатку на дорогах Орла
На дорогах Орла начали обкатку прибывшие из Москвы автобусы. Прежде чем "ЛиАЗы" выпустят в рейс, водители должны пройти стажировку.
О подготовке рассказал гендиректор ТТП Андрей Митин на официальной странице предприятия в соцсети. Отмечается, что водители проходят специальную стажировку: им нужно освоиться в управлении пассажирскими машинами в реальной обстановке для безопасности будущих пассажиров.
- Срок стажировки (он варьируется от 8 до 35 часов) индивидуален и зависит от стажа работы водителя. Это необходимая процедура перед выездом транспорта на линии. Пока все идет по плану. С нашей стороны прикладываются все возможные усилия для скорейшего выпуска автобусов на маршруты, - отметил Андрей Митин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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