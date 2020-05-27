2020-05-27T09:51:39+03:00
Общество

На орловских дорогах сегодня будут ловить любителей выехать на встречку

Региональная Госавтоинспекция организовала дополнительные рейды
Ольга СУПОНЕВА
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Нарушителям придется раскошелиться на штраф или расстаться со своими водительскими правамиНарушителям придется раскошелиться на штраф или расстаться со своими водительскими правамиФото: Ольга СУПОНЕВА
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На дорогах Орловской области сегодня пройдут дополнительные рейды, цель которых - предотваратить ДТП с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы будут ловить любителей выехать на встречную полосу через сплошную.

Рейды пройдут на федеральных дорогах области. Нарушителям грозят штрафы и даже лишение водительских прав. Пересек сплошную при обгоне: придется раскошелиться на 5 тысяч рублей или расстаться с возможностью управлять своей "ласточкой" на срок от 4 до 6 месяцев.

- В случае повторного нарушения - лишение права управления на один год. Будьте внимательнее на дороге, соблюдайте ПДД и не допускайте рискованных маневров, - обращаются к автомобилистам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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