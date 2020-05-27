На орловских дорогах сегодня будут ловить любителей выехать на встречку
На дорогах Орловской области сегодня пройдут дополнительные рейды, цель которых - предотваратить ДТП с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы будут ловить любителей выехать на встречную полосу через сплошную.
Рейды пройдут на федеральных дорогах области. Нарушителям грозят штрафы и даже лишение водительских прав. Пересек сплошную при обгоне: придется раскошелиться на 5 тысяч рублей или расстаться с возможностью управлять своей "ласточкой" на срок от 4 до 6 месяцев.
- В случае повторного нарушения - лишение права управления на один год. Будьте внимательнее на дороге, соблюдайте ПДД и не допускайте рискованных маневров, - обращаются к автомобилистам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU