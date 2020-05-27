2020-05-27T09:43:49+03:00
Происшествия

В Орловской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

ЧП случилось в городе Мценске
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП". Автор: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото из архива "КП". Автор: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области пожарные спасли человека из горящей квартиры. ЧП случилось в городе Мценске накануне, 25 мая.

Около 10 утра телефон пожарно-спасательной службы зазвонил: на улице Ленина районного центра разбушевалось пламя. Спасатели прибыли на место. Как оказалось, очаг возгорания - одна из квартир пятиэтажного дома.

- Звеном газодымозащитников из квартиры из горевшей квартиры спасен 35-летний мужчина, который был госпитализирован во Мценскую ЦРБ, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему произошел пожар и какова сумма ущерба - устанавливается.

Всего же за минувшие сутки спасатели в Орловской области выезжали на те или иные происшествия 10 раз, 3 из них - на ликвидацию пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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