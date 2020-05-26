2020-05-26T17:02:02+03:00
Общество

Дорожники латают ямы на улицах Орла

В администрации города рассказали, как продвигается ремонт
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле продолжается ямочный ремонт. Дорожники работают сразу на нескольких городских улицах.

О продвижении ремонта рассказали в городской администрации. По информации пресс-службы, больше 2 тысяч квадратных метров асфальта залатали рабочие "Спецавтобазы" с 13 апреля по 26 мая. Это улицы Герцена, 2-й Курская, Колхозная, МОПРа, Городская, Елецкая, 5-й Орловской стрелковой дивизии, Раздольная, Кузнецова, Комсомольская, перекресток Гагарина и Гостиной, переулок Молодогвардейский и Московское шоссе.

Другие подрядные фирмы провели ямочный ремонт на улицах Советского района Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Октябрьской, Цветаева, Игнатова, Ломоносова и Лескова. Также ямы залатали на Советской, Паровозной, Привокзальной, Степана Разина, 1-й Курской, Осипенко, Генерала Родина, Матросова и Новой.

Сегодня ремонт идет на улицах Бурова и в Почтовом переулке, а также улицах Металлургов и Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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