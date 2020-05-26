26 Май 2020 2020-05-26T16:25:30+03:00

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В Орловской области пьяный мужчина устроил дебош в отделе полиции. За свой поступок ему придется отвечать перед законом: возбуждено уголовное дело.

Все случилось в городе Ливны, в территориальном отделе ОВД. Сюда ворвался местный житель в состоянии подшофе. Он стал оскорблять дежурного сотрудника, а после принялся молотить кулаками и ногами о стены, двери. Когда инцидент стал достояние общественности, проверку организовала прокуратура.

- Установлено, что житель города Ливны А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в здание МО МВД России «Ливенский», проявляя явное неуважение к правоохранительным органам, оскорблял сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. Одновременно мужчина наносил удары по стеклу окна дежурной комнаты, стенам и двери помещения отдела полиции, - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Материалы проверки были направлены в следком, который возбудил уголовное дело.

- По материалам средств массовой информации и прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU