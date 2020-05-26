Строительство водовода на Высоковольтной улице в Орле почти завершено

26 Май 2020 2020-05-26T16:15:52+03:00

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В Орле подходит к завершающей стадии строительство водовода на улице Высоковольтной. Больше двух километров труб здесь проложили рабочие.

Водовод строят в рамках нацпроекта "Экология". Он, по планам, обеспечит чистой питьевой водой несколько тысяч жителей областного центра - орловцев из части Железнодорожного и Северного района.

- Строительные работы осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал». В настоящее время завершена прокладка более 2,2 км системы водоснабжения диаметром 800 мм, выполнены проколы под федеральной трассой М2 и Кромским шоссе с устройством металлических гильз диаметром 1200 мм. Работы ведутся с опережением графика и находятся на завершающей стадии, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Власти также приняли решение подать заявку на строительство водовода от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU