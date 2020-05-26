В Орловской области вспышка коронавируса в соцучреждении обернулась уголовным делом

26 Май 2020 2020-05-26T13:42:08+03:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело после заражения людей коронавирусом в социальном учреждении Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Крупышенском доме ветеранов заболели 4 сотрудника и 22 постояльца

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В Орловской области уголовным делом обернулась вспышка коронавируса в социальном учреждении. Речь идет о Крупышенском доме ветеранов Дмитровского района, 4 сотрудника и 22 постояльца которого подхватили COVID-19.

Проверку провела областная прокуратура после публикации материалов в СМИ. По мнению надзорного ведомства, распространился коронавирус из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Материалы были направлены в следком, который возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование на контроль взял глава регионального СК Анатолий Щурова.

- Кроме того, факты нарушений законодательства отражены в представлении, направленном в адрес первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU