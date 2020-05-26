В Орловской области проходит феромонный мониторинг
В Орловской области начался феромонный мониторинг. Специалисты Россельхознадзора расставляют ловушки для опасных карантинных вредителей.
Проникновение, а затем и акклиматизация на территории области насекомых-вредителей может обернуться бедой для сельского хозяйства и урожая. Поэтому и используются специальные ловушки.
- Феромоны - это биологически активные вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей своего вида. Феромонные ловушки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды и позволяют в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение, а также успешно бороться с ними, -пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
В регионе таких ловушек установят около 1000, на разные виды насекомых: картофельную моль, дынную муху, лесного кольчатого шелкопряда и других.
ИСТОЧНИК KP.RU