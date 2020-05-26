2020-05-26T12:41:58+03:00
Происшествия

Орловец поссорился с товарищем и обокрал его квартиру

Мужчина вынес из жилища приятеля стиральную машину, микроволновку и другое имущество
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские раскрыли квартирную кражу. Жилище местного мужчины обнес его же знакомый.

Инцидент произошел в Северном районе города. В местный отдел полиции пришел 47-летний орловец с заявлением о краже: у него пропала стиральная машина, микроволновка и другое имущество. Оперативники выехали на место и занялись установлением всех деталей случившегося.

Как оказалось, незадолго до происшествия хозяин квартиры коротал время за бутылкой горячительного с своим знакомым. Мужчины поссорились, хозяин выгнал гостя. Но через какое-то время (когда орловца не было дома) тот вернулся, взломал замок в двери, забрал то, что ему приглянулось, вывез технику на грузовом такси и продал.

Теперь 48-летнему орловцу придется отвечать по закону за свой проступок.

- В настоящее время краденое изъято. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составила 15 тысяч рублей. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к данному преступлению. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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