2020-05-26T11:26:27+03:00
Общество

Во дворах Орла ремонтируют тротуары и укладывают асфальт

Ремонт идет на 38 дворовых территориях
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Администрации ОрлаФото: пресс-служба Администрации Орла
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В Орле продолжается сезонные ремонт дворов. Рабочие укладывают асфальт, ремонтируют тротуары и ведут другие работы по облагораживанию территории. Как продвигаются работы рассказали в горадминистрации.

Сейчас ремонт идет на 38 объектах. Сегодня в четырех дворах по Комсомольской дорожники укладывают асфальт (дома 137, 139, 249 и 24), тротуары здесь уже сделали. В 16 дворах укладывают бортовые камни, а в девяти дворах ремонт уже на завершающей стадии (наб Дубровинского, 88, Советская, 11, Фомина, 12, Комсомольская, 356, Спивака, 16а и 18а, Игнатова, 33 и 35, Московском шоссе, 165.

Принят пока что только один двор - Планерная, 52.

- Всего в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будут благоустроены 67 дворов, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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