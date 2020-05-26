2020-05-26T10:49:44+03:00
Происшествия

Отечественная легковушка сгорела в Орле

ЧП случилось на улице Гостиной
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле пожарные тушили полыхавший автомобиль. Легковушка загорелась на улице Гостиной.

Происшествие случилось накануне, в понедельник 25 мая. Поздним вечером, время близилось к полуночи, на телефон пожарной службы поступил сигнал о пожаре. Спасатели прибыли на место.

Как оказалось, горит легковой автомобиль "ВАЗ".

- В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2115 выгорели салон и задняя часть. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших. Всего за минувшие сутки спасатели региона выезжали на тушение пожаров 5 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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