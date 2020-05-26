Под Орлом пьяный водитель на "Шкоде" протаранил столб
На трассе под Орлом пьяный водитель на иномарке врезался в столб. Чудом он остался жив, но без травм не обошлось.
Авария произошла вечером понедельника, 25 мая, примерно около девяти часов. 43-летний мужчина ехал на легковой иномарке "Шкода Октавиа" по дороге "Калуга-Перемышль-Белев" со стороны Орла в сторону города Болхова. В какой-то момент он не смог совладать с управлением своим транспортом.
- Водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световую опору). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП"Семашко", не госпитализирован, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 11 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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