26 Май 2020 2020-05-26T09:08:34+03:00

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В Орле скончалась медсестра, заразившаяся коронавирусом. Женщине работала в противотуберкулезном диспансере, ей было 67 лет.

Печальную новость сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного вечернего прямого эфира накануне, 25 мая. Губернатор рассказал, что в начале мая у медицинской работницы поднялась температура, она взяла больничный. Однако спасти женщину не удалось: 23 мая стало известно, что она умерла.

По словам Клычкова, больше в тубдиспансре не было случаев, когда кто-то из работников уходил бы на больничный.

Отметим, что в Орловской области это первый случай, когда ушел из жизни медицинский работник инфицированный коронавирусом.

"КП" выражает соболезнования родным и близким женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU