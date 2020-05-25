Еще одного любителя побаловаться "синтетикой" поймали в Орле

25 Май 2020 2020-05-25T17:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле поймали очередного любителя запрещенных веществ. За хранение "синтетики" ему грозит реальный срок.

Транспортные полицейские задержали орловца и доставили его в дежурную часть. При досмотре у 37-летнего мужчины был обнаружен пакет с, предположительно, наркотиком. Что подтвердила экспертиза: N-метилэфедрон массой около полуграмма. Сам задержанный отпираться не стал. Сказал, что купил наркотик через закладку, хотел употребить.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства). Избрана мера принуждения – обязательство о явке, - сообщили "Комсомолке" в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

ИСТОЧНИК KP.RU