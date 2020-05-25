2020-05-25T17:19:52+03:00
Общество

Какое наказание грозит орловцам за фейки о коронавирусе

И куда жаловаться, если вы столкнулись с распространением ложной информации
Ольга СУПОНЕВА
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В Прокуратуре Орловской области рассказали, какое наказание ждет жителей региона за тиражирование ложной информации о коронавирусной инфекции. За фейки может грозить огромный штраф и даже ограничение свободы.

Способ распространения фейков не важен: посты в соцсетях, блогах или на форумах, листовки, плакаты и тому подобное. С 1 апреля 2020 года в Уголовный Кодекс РФ введена и начала действовать статья 207.1, согласно которой грозит наказание тем, кто распространяет заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах распространения новой коронавирусной инфекции.

Грозить пойманным на нарушении закона может штраф от 300 до 700 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы.

Если вы сами столкнулись с недостоверной информацией, можно сообщать:

- в прокуратуру Орловской области по телефонам 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89

- в УМВД России по Орловской области, по телефонам 43-36-22, 40-09-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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