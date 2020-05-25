Орловцам стали чаще ставить диагноз "внебольничная пневмония"

25 Май 2020 2020-05-25T15:42:58+03:00

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В Орловской области среди больных коронавирусом увеличилось число диагностирования внебольничных пневмоний. О ситуации рассказал глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на сегодняшнем заседании правительства.

По словам руководителя ведомства, среди заболевших COVID-19 удельный вес внебольничных пневмоний составил 16%. Еще у 46,1% - клинические проявления ОРВИ, а у 37,9% коронавирус протекает без симптомов. В целом в регионе показатель заболеваемости внебольничными пневмониями вырос. С начала года заболевание диагностировано более чем у 2 тысяч 100 человек, это больше чем за тот же период 2019 года почти на треть.

- У 69,6% пациентов с внебольничными пневмониями регистрируется позднее обращение за медицинской помощью (на 4-7 день). Все пациенты находятся на стационарном лечении в боксах инфекционных отделений больниц региона и Орловском противотуберкулезном диспансере, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Александра Румянцева.

Что касается возраста заболевших, то чуть более 35% - это орловцы достигшие 50-64 лет, и чуть более 32% - достигшие 65 лет. Реже всего заболевание встречается у молодежи: процент заболеваемости у людей 18-29 лет составляет 3,8.

ИСТОЧНИК KP.RU