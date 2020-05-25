2020-05-25T14:16:37+03:00
Звезды

В объективе - молодежь: в Орле стартовал фотоконкурс

Участники могут представить на суд жюри фотоснимки в разных номинациях
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле стартовал городской фотоконкурс, посвященный молодежиВ Орле стартовал городской фотоконкурс, посвященный молодежиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле стартовал фотоконкурс "В объективе - молодежь!". Участникам предлагают попробовать свои силы в нескольких номинациях, объединенных одной тематикой.

На суд жюри можно представить снимки с патриотических мероприятий или патриотической тематики, со спортивных состязаний или пропаганадирующие здоровый образ жизни, фото-рассказы о работе волонтеров и добровольцев, о профессиях, которые выбирают сегодня представители молодого поколения, фотографии молодых семей, рассказывающие о семейных традициях. Главное - все они должны рассказывать о молодежи.

Каждый из конкурсантов может представить лишь одно фото в каждую из номинаций. Возрастное ограничение для участников - 14-35 лет. Имена победителей станут известны в День молодежи - 26 июня.

Снимки и заявку можно отправить на почту mp57orla@yandex.ru до 22 июня. Форму заявки можно найти здесь.

- Также в социальной сети «Вконтакте» с 22 по 25 июня 2020 года пройдёт онлайн-голосование. Конкурсная работа, набравшая наибольшее количество голосов, получит Приз зрительских симпатий, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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