В Орле пожарные спасли пенсионера из горящего дома

25 Май 2020 2020-05-25T14:07:14+03:00

Пожар разбушевался на улице Елецкой Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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В Орле пожарные вынесли из горящего дома пожилого мужчину. Пламя, едва не стоившее жизни пенсионера, охватило постройку на улице Елецкой.

Все случилось ранним утром воскресенья, 24 мая. В начале шестого на телефон пожарной службы поступил сигнал о ЧП. Спасатели прибыли на место: полыхал частный дом. В ходе разведки они вынесли из охваченного огнем жилища 97-летнего мужчину.

- В результате пожара в доме выгорели кухня и комната. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пенсионера передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU