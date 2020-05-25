За хранение военных снарядов орловец попал под два уголовных дела

25 Май 2020 2020-05-25T12:38:35+03:00

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На жителя Орловской области завели два уголовных дела за хранение боеприпасов. Мужчина хранил у себя в домовладении снаряды времен Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в Малоархангельском районе, рассекретили 41-летнего мужчину сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД. Изымали незаконные находки вместе с росгвардией.

- Боеприпасы были направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз. Так, у мужчины были обнаружены 7 патронов различного калибра, 2 снаряда, 4 единицы трубчатого пороха общей массой более 15 граммов, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловцу грозит отвечать за незаконное хранение перед законом: уголовные дела заведены по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Мужчине может грозить ограничение свободы, принудительные работы или штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU