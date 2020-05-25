2020-05-25T11:28:07+03:00
Общество

"Большие вызовы": школьники из Орла победили во Всероссийском конкурсе

Призовые места завоевали шесть орловских ребят, представивших свои научно-технологические проекты
Ольга СУПОНЕВА
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Шестеро школьников из Орловской области стали победителями и призерами Всероссийского конкурса "Большие вызовы". Ребята представили свои научно-технологические проекты на суд жюри.

В региональном этапе приняло участие больше 850 учеников школ области, отбор прошли 33 школьника. Все ребята подготовили и презентовали проекты в разных направлениях: от агропромышленных технологий до беспилотного транспорта, от искусственного интеллекта до космических технологий. Далее школьникам предстояло поучаствовать уже во Всероссийском этапе, правда - дистанционно. Победителями и призерами стали шестеро ребят.

- Это трое ребят из лицея № 1 Орла: ученики Кирилл Збиняков, Аким Никулин, Вадим Сорвачев, ученик школы № 40 Орла Александр Черных, ученик школы № 50 Орла Алексей Оразов, а также ученица 10 класса школы № 38 эстетического профиля Орла Екатерина Гуз, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

"КП" поздравляет победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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