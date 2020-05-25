Под Орлом из пруда вытащили погибшего мужчину

25 Май 2020 2020-05-25T11:14:51+03:00

Спасатели извлекли из пруда тело мужчины Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Под Орлом из пруда спасатели извлекли тело мужчины. Обстоятельства смерти установят правоохранители.

ЧП случилось в поселке Знаменка в минувшие выходные. Здесь, в пруду местного дачного кооператива, очевидцы обнаружили тело. Сигнал о произошедшем спасателям поступил от полицейских.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, труп находился на поверхности. Сотрудники чрезвычайного ведомства извлекли его из воды.

Каковы обстоятельства смерти мужчины - еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU