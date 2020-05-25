Ушел из жизни орловский общественный деятель Рафаил Исламгазин
Ушел из жизни известный орловский общественный деятель, активист Рафаил Исламгазин. Ему было 84 года.
Рафаил Исламгазин скончался накануне, 24 мая. За годы жизни он успел создать в Орле "Школу народного просвещения" (иначе - школа домкомов), миссия которой - рассказать горожанам о программах благоустройства дворов, разъяснить все о взаимодействии с управляющими компаниями и капитальном ремонте, и многие другие вопросы сферы ЖКХ.
Он, на общественных началах, помогал гражданам разобраться в непростых вопросах жилищно-коммунального хозяйства, защитить права.
Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования родным и близким покойного.
ИСТОЧНИК KP.RU