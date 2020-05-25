Ушел из жизни орловский общественный деятель Рафаил Исламгазин

25 Май 2020 2020-05-25T10:45:15+03:00

Руководителю Орловской школы жилищного просвещения было 84 года

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Ушел из жизни известный орловский общественный деятель, активист Рафаил Исламгазин. Ему было 84 года.

Рафаил Исламгазин скончался накануне, 24 мая. За годы жизни он успел создать в Орле "Школу народного просвещения" (иначе - школа домкомов), миссия которой - рассказать горожанам о программах благоустройства дворов, разъяснить все о взаимодействии с управляющими компаниями и капитальном ремонте, и многие другие вопросы сферы ЖКХ.

Он, на общественных началах, помогал гражданам разобраться в непростых вопросах жилищно-коммунального хозяйства, защитить права.

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования родным и близким покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU