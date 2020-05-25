2020-05-25T10:28:38+03:00
Происшествия

В Орле машина такси сбила пешехода у торгового центра

Мужчина получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Авария случилась рядом с ТЦ "Европа" на Карачевском шоссеАвария случилась рядом с ТЦ "Европа" на Карачевском шоссеФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В Орле автомобиль такси сбил пешехода. Мужчина, оказавшийся под колесами, получил травмы.

Все случилось накануне, в воскресенье 24 мая. В начале третьего часа дня 49-летний водитель на автомобиле "Лада Ларгус" ехал по прилегающей территории к дому №94 по Карачевскому шоссе (здесь расположен ТЦ "Европа").

- Водитель допустил наезд на 36-летнего мужчину , который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода, с последующим наездом на стоящий автомобиль "Лада Гранта" В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Врачи оказали очутившемуся под колесами мужчине помощь, ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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