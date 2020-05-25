Во Мценске из-за пожара ээвакуировали жильцов многоэтажки
В городе Мценске Орловской области в многоэтажном доме случился пожар в прошедшие выходные. Из-за разбушевавшегося в однокомнатной квартире пламени пришлось эвакуировать жильцов.
Все случилось в минувшую субботу, 23 мая. Очевидцы позвонили в пожарную службу и сообщили о ЧП: пожар случился на шестом этаже в доме по улице Машиностроителей. В квартире мог находиться человек. Спасатели прибыли на место. Жильцов вышерасположенных квартир пришлось эвакуировать из-за большого количества дыма.
Из самой горящей квартиры удалось спасти 43-летнего мужчину, на скорой его увезли в районную больницу, пострадавшего госпитализировали.
- В результате пожара в однокомнатной квартире прогорел пол, сгорело кресло, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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