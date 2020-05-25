На орловской дороге юный водитель без прав учинил ДТП

25 Май 2020 2020-05-25T10:10:38+03:00

"Двенадцатая" улетела в кювет и врезалась в деревья, лихач госпитализирован

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В Орловской области парень без водительских прав учинил ДТП. 21-летний любитель полихачить за рулем отечественной легковушки теперь в больнице.

Авария произошла ночью воскресенья, 24 мая. Парень на "Двенадцатой" ехал по дороге "Москва-Комаричи-Дмитровск" , на часах было около трех. В какой-то момент он не смог совладать с управлением, машина вылетела с проезжей части в кювет, где ее затормозили два дерева.

- В результате ДТП водитель получил травмы, госпитализирован, - прокомментировали аварию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU