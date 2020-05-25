На орловской дороге юный водитель без прав учинил ДТП
В Орловской области парень без водительских прав учинил ДТП. 21-летний любитель полихачить за рулем отечественной легковушки теперь в больнице.
Авария произошла ночью воскресенья, 24 мая. Парень на "Двенадцатой" ехал по дороге "Москва-Комаричи-Дмитровск" , на часах было около трех. В какой-то момент он не смог совладать с управлением, машина вылетела с проезжей части в кювет, где ее затормозили два дерева.
- В результате ДТП водитель получил травмы, госпитализирован, - прокомментировали аварию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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