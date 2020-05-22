22 Май 2020 2020-05-22T16:56:55+03:00

В Орле оштрафовали обувной магазин за торговлю в период пандемии Фото: Архив "КП"

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В Орле оштрафовали сетевой обувной магазин «Кари», расположенный в торговом центре «Европа», за торговлю в период пандемии коронавируса и нарушение правил режима повышенной готовности во время угрозы ЧС.

Факт выявили сотрудники регионального Роспотребнадзора во время очередного рейда 20 апреля. Они составили протокол об административном правонарушении. Затем материалы передали в Железнодорожный районный суд.

- ООО «Кари» не вменяется нарушение каких-либо санитарных правил и гигиенических нормативов. Ему вменено нарушение правил при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Организация привлечена ответственности по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - пояснили «КП» в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Суд оштрафовал магазин на 100 тысяч рублей. Пока Постановление не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU