Орловские бизнесмены могут подавать заявления на субсидию онлайн

22 Май 2020 2020-05-22T16:09:06+03:00

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Орловским предпринимателям предлагают воспользоваться упрощенным и облегченным функционалом сервиса ФНС России. Теперь подать заявление на получение субсидии в размере МРОТ можно и без электронной подписи.

Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Поэтому предпринимателю нужно только выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

- Предприниматель должен быть включен в реестр малого и среднего предпринимательства и относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей. Кроме того, он не должен иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления. С полным перечнем условий для получения субсидии можно ознакомиться на сайте ФНС России, - уточняет пресс-служба УФНС России по Орловской области .

ИСТОЧНИК KP.RU