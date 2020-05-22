2020-05-22T16:09:06+03:00
Экономика

Орловские бизнесмены могут подавать заявления на субсидию онлайн

Налоговая служба разработала упрощенный сервис для предпринимателей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Орловским предпринимателям предлагают воспользоваться упрощенным и облегченным функционалом сервиса ФНС России. Теперь подать заявление на получение субсидии в размере МРОТ можно и без электронной подписи.

Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Поэтому предпринимателю нужно только выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

- Предприниматель должен быть включен в реестр малого и среднего предпринимательства и относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей. Кроме того, он не должен иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления. С полным перечнем условий для получения субсидии можно ознакомиться на сайте ФНС России, - уточняет пресс-служба УФНС России по Орловской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле оштрафовали обувной магазин за торговлю в период пандемии
Орловские бизнесмены могут подавать заявления на субсидию онлайн
Орловская прокуратура начала проверку дома с трещинами во Мценске
Для орловца отдых с друзьями закончился исчезновением мобильника за 16 тысяч рублей
Опасное соседство: орловцы просят убрать с Плещеевской улицы аварийный дом
В Орле муниципальную управляющую компанию хотят вывести из кризиса за счет новых услуг
На девяти дорогах в Орле продолжается ремонт
Выходные в Орловской области будут пасмурными и дождливыми
В Орле пожилая женщина покалечилась в маршрутке
Орловцев приглашают поучаствовать в литературном конкурсе «Солнечные часы»
В тройном ДТП под Орлом пострадали четыре человека
Андрей Клычков: "Закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом"
Орловским дезинфекторам подарили продуктовые наборы
У Орловского фонда капремонта новый руководитель
Фотофакт: ремонт здания культурного наследия во Мценске возмутил орловцев
В Орловской области тестирование на антитела к COVID-19 могут начать со следующей недели
В Орловской области на пост Председателя Общественной палаты переизбрали Елену Сенько
Иван Залогин: "Стоматологии в Орловской области откроются когда позволит ситуация"
На учетно-заградительных постах в Орловской области выявили 175 водителей с температурой
В Орле 15-летнего парня поймали на краже
В Орле продолжают бороться с минирующей молью на каштанах
Мусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов
В Орле предложили увековечить имя советского журналиста Матвея Мартынова
28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решетку
Двое орловцев предстанут перед судом за жестокое убийство и ограбление пенсионерки