22 Май 2020 2020-05-22T15:55:41+03:00

Орловская прокуратура начала проверку дома с трещинами во Мценске. Фото: скриншот из соцсетей

Специалисты ведомства разбираются, были ли нарушены права жильцов и есть ли опасность

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В Орловской области в очередной раз публикация в одном из пабликов обернулась прокурорской проверкой. На этот раз в поле зрения ведомства попал дом с огромными трещинами на фасаде.

Снимок кирпичного четырехэтажного дома №23 по улице Мира выложили жители города Мценск с ироничной подписью: «Как считаете, развалится стена у этого дома?». Ответы тоже были с иронией, мол такой картиной уже никого не удивишь, замажут тяп-ляп и все.

- В ходе проверки прокуратурой с привлечением органов контроля будет дана правовая оценка соблюдению органами власти жилищного законодательства, а также своевременности и полноте принятия мер к обеспечению безопасных условий проживания граждан, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU