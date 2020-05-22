22 Май 2020 2020-05-22T15:20:46+03:00

Для орловца отдых с друзьями закончился исчезновением мобильника за 16 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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Для жителя Залегощенского района отдых с друзьями закончился исчезновением мобильника за 16 тысяч рублей. Парень встретился с тремя своими приятелями и они решили вместе выпить. Выпили. Заснули. Проснулись, а телефона нет.

Двое приятелей помогали другу в поисках, обыскали территорию дома, но ничего не нашли. Тогда они отравились в гости к парню, который ушел раньше всех, но тот сказал, что ничего про телефон не знает.

Через пару дней владелец пропажи решился написать заявление в полицию. Полицейские провели расследование и выяснили – к краже все-таки причастен тот самый 23-летний парень. Он проснулся раньше всех, обшарил карманы приятеля и спокойно ушел домой.

- Похищенный гаджет молодой человек сбыл за 7 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU