Опасное соседство: орловцы просят убрать с Плещеевской улицы аварийный дом
Жители домов на Плещевской улице в Советском районе Орла опасаются за свою безопасность из-за полуразвалившегося аварийного двухэтажного дома №2. Уже два года как опасное строение расселили, частично снесли, но так и бросили. Дом уже успел пару раз гореть.
Отчаявшиеся люди обратились в региональное отделение ОНФ с просьбой помочь разобраться в ситуации.
- Территория рядом с домом опасна. На протяжении многих месяцев ситуация не меняется, люди боятся, что новый пожар может перекинутся на их жилые дома. В связи с этим мы обращаем внимание властей на данную ситуацию. До того момента пока снос и вывоз мусора не будут произведены в полном объеме, необходимо обнести полуразрушенное здание ограждением, – заявил Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.
Напомним, в настоящее время в Орле 174 аварийных дома, подлежащих сносу. Из них расселены только 18.
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ИСТОЧНИК KP.RU