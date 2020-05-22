Опасное соседство: орловцы просят убрать с Плещеевской улицы аварийный дом

22 Май 2020 2020-05-22T13:57:06+03:00

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Жители домов на Плещевской улице в Советском районе Орла опасаются за свою безопасность из-за полуразвалившегося аварийного двухэтажного дома №2. Уже два года как опасное строение расселили, частично снесли, но так и бросили. Дом уже успел пару раз гореть.

Отчаявшиеся люди обратились в региональное отделение ОНФ с просьбой помочь разобраться в ситуации.

- Территория рядом с домом опасна. На протяжении многих месяцев ситуация не меняется, люди боятся, что новый пожар может перекинутся на их жилые дома. В связи с этим мы обращаем внимание властей на данную ситуацию. До того момента пока снос и вывоз мусора не будут произведены в полном объеме, необходимо обнести полуразрушенное здание ограждением, – заявил Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

Напомним, в настоящее время в Орле 174 аварийных дома, подлежащих сносу. Из них расселены только 18.

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ИСТОЧНИК KP.RU