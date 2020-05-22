В Орле муниципальную управляющую компанию хотят вывести из кризиса за счет новых услуг

22 Май 2020 2020-05-22T13:34:39+03:00

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20 мая в Орле прошло профильное заседание комитета по ЖКХ. В центре внимания депутатов горсовета вновь оказались увязшие в долгах муниципальные предприятия, в частности муниципальная управляющая компания «ЖРЭП (З)».

Предприятие накопило уже дебиторскую задолженность в размере более 30 млн рублей и кредиторскую на 14 млн 766 тысяч рублей. При этом за первый квартал 2020 года чистая прибыль МУПа всего 36 тысяч рублей.

Не так давно здесь сменился руководитель и должность главы «ЖРЭП (З)» получил Сергей Мартюхин. Одним из приоритетных направлений выхода из кризиса новый директор назвал заключение муниципальных контрактов и внедрение новых услуг.

В итоге на данный момент МУП получил контракт на 1 млн 240 тысяч рублей на уборку парков и скверов и покраску пешеходных ограждений 1 млн 143 тысяч рублей. Займется предприятие и покосом травы за 750 тысяч рублей.

Кроме того, на предприятии начала функционировать собственная служба по обслуживанию дымоходов и вентканалов. В перспективе будут оказываться услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

- До конца планируем заключить новые муниципальные контракты, изменить условия договоров по обслуживанию лифтового хозяйства, провести аукционы по передаче в аренду нежилых помещений и взять под управление новые дома, - рассказал Сергей Мартюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU