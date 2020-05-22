На девяти дорогах в Орле продолжается ремонт
В Орле продолжается ремонт городских дорог. Сейчас строительные бригады работают на девяти из одиннадцати запланированных улицах.
На улицах Тульской бригады, Розы Люксембург, Московском шоссе и переулке Южном уже закончено фрезерование. К финалу подходит фрезерование на улицах 5 Августа и Автовокзальной.
На ряде улиц во всю идет укладка выравнивающего слоя, ремонт тротуаров, установка бордюрного камня и поребрика.
- На данный момент начато фрезерование, устройство выравнивающего слоя и установка поребрика на Новосильском шоссе. Далее подрядчики перейдут на улицу 60-летия Октября и Старо-Московскую. Закончиться работы должны до 31 августа, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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