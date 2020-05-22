2020-05-22T13:02:50+03:00
Общество

На девяти дорогах в Орле продолжается ремонт

Бригады подрядчиков должны закончить работу до 31 августа
Наталья Меркулова
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На девяти дорогах в Орле продолжается ремонт. Фото: пресс-служба администрации ОрлаНа девяти дорогах в Орле продолжается ремонт. Фото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле продолжается ремонт городских дорог. Сейчас строительные бригады работают на девяти из одиннадцати запланированных улицах.

На улицах Тульской бригады, Розы Люксембург, Московском шоссе и переулке Южном уже закончено фрезерование. К финалу подходит фрезерование на улицах 5 Августа и Автовокзальной.

На ряде улиц во всю идет укладка выравнивающего слоя, ремонт тротуаров, установка бордюрного камня и поребрика.

- На данный момент начато фрезерование, устройство выравнивающего слоя и установка поребрика на Новосильском шоссе. Далее подрядчики перейдут на улицу 60-летия Октября и Старо-Московскую. Закончиться работы должны до 31 августа, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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