2020-05-22T12:37:26+03:00
Общество

Выходные в Орловской области будут пасмурными и дождливыми

Читайте полный прогноз погоды на 23 и 24 мая
Наталья Меркулова
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23 и 24 мая в Орловской области будут пасмурными и дождливыми23 и 24 мая в Орловской области будут пасмурными и дождливымиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам Росгидрометцентра, погода в Орловской области на ближайших выходных существенно не изменится. Вновь пасмурно, прохладно и дождливо.

В субботу, 23 мая, днем воздух прогреется до +13 градусов тепла, ночью +4. Ветер будет дуть с севера с силой 4 м/с. Облачно, дождь. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 мая, будет облачно с прояснениями, временами солнце все же покажется из-за туч. Однако синоптики не исключают вероятность кратковременного дождя. Температура в этот день +15 градусов (ночью +5). Ветер сменит направление на северо-западное и стихнет до 2 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, настоящее тепло придет в регион только с четверга, 28 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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